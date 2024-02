Loreto verso il big match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domani e domenica si gioca la penultima giornata della prima fase del campionato di serie B Interregionale. Qui Bramante. Domani alle 20,30 i biancoblu sono attesi a Pescara: "Siamo alle ultime due giornate della prima fase – spiega coach Max Nicolini – e saranno due trasferte per noi. La prima domani sera con il Pescara basket, avversario con un roster giovane prevalentemente costituito dal gruppo Under 19 Eccellenza con due giocatori senior di ottimo livello come Ranitovic e Capitanelli a dare tanta esperienza oltre che qualità tecnica e fisica. Una squadra di tanta intensità che ha sempre giocato partite di buonissimo livello con tutti gli avversari e che sta facendo crescere giovani di sicuro interesse futuro. Da parte nostra abbiamo raggiunto un risultato importante con la matematica certezza di essere nelle prime quattro posizioni per accedere alla seconda fase incrociata con ...