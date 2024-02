Lorella Cuccarini | la richiesta a Maria De Filippi prima di Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ci ha sorpreso ancora una volta sul palco dell’Ariston. La ballerina e cantantedi confermare la sua presenza aad Amadeus ha dovuto contattareDe, essendo impegnata da anni nella trasmissione di Amici. Ecco qual è stata la reazione della conduttrice. La presenza dial Festival diha certamente fatto la differenza. Amadeus ha fortemente voluto la collega e amica sul palco con lui e non si è assolutamente pentito della scelta fatta. Ecco qual è stata la reazione, invece, diDe, quando la ballerina e cantante l’ha chiamata per comunicarle ladel conduttore....

Cos’ha in comune Lorella Cuccarini , la più amata dagli italiani dalla metà degli anni Ottanta, ed una delle più famose stelle di Hollywood come ... (cinemaserietv)

La quarta serata sarà dedicata ai duetti e alle cover sulle note di successi del passato. Amadeus sarà affiancato da Lorella Cuccarini coconduttrice. I 30 i cantanti in gara si esibiranno con un ...Torna come ogni anno la serata delle cover al Festival di Sanremo. Per la 74esima edizione della kermesse musicale, i cantanti in gara hanno potuto scegliere qualsiasi canzone, italiana ...Sanremo, 9 febbraio 2024 – La quarta serata del 74esimo Festival di Sanremo è dedicata ai duetti. Venerdì ad affiancare Amadeus sul palco del teatro Ariston c’è Lorella Cuccarini. Sarà un'altra lunga ...