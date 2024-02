Lorella Cuccarini | chi veste la co-conduttrice di Sanremo 2024 | la scelta controcorrente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Chi? Una domanda legittima:è musica, è competizione, ma è anche, in gran parte, stile. Preceduta nella prima serata da Marco Mengoni, da Giorgia nella seconda e dalla comica Teresa Mannino nella terza,nella serata dei duetti certo non teme il confronto con i colleghi, in fondo non è il suo primo. La showgirl torna alla (co)conduzione dopo 31 anni e sarà vestita dei suoi valori.ha scelto la sostenibilità e indossa abiti di seconda mano. Ma scopriamone di più.vintage aLa moda sostenibile è ...