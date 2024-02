Lorella Cuccarini a Sanremo | «Se mia figlia Chiara si innamorasse di una donna? I miei figli sono nati liberi»

Sanremo 2024 , i cantanti in gara nella quarta serata del Festival Quali sono i cantanti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 , in ... (tpi)

Torna come ogni anno la serata delle cover al Festival di Sanremo . Per la 74esima edizione della kermesse musicale, i cantanti in gara hanno potuto ... (ilmessaggero)

Roma, 9 feb - Lorella Cuccarini è la co-conduttrice della penultima serata del Festival di Sanremo 2024: “L’emozione è sempre moltissima ma gli anni aiutano. La prima volta a Sanremo era il ‘93 ed ero ...La quarta serata del Festival di Sanremo 2024, in programma per questa sera, è dedicata ai duetti e alle cover. In veste di co-conduttrice, invece, salirà sul palco Lorella Cuccarini.Siamo arrivati alla serata che molti amano in modo particolare. I cantanti in gara si esibiranno con brani di repertorio italiano e internazionale insieme ad altri artisti non in gara ...