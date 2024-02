Lorella Cuccarini a Sanremo 2024 porta La notte vola

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La co-conduttrice della quarta e penultima serata del Festival, quella dei duetti e delle cover, ci rassicura: porterà la sua superhit del 1989, Amadeus non le ha dato scelta, dice scherzando. E poi rivolge un pensiero ai giovani: «È fondamentale per noi genitori ascoltare quando ci parlano, ma soprattutto i loro silenzi, interpretarli, dare spazio a ciò che non ci raccontano»