Lollobrigida nel mirino della Lega sull' Irpef agricola Compromesso con franchigia a 20mila euro Anteprima

A Quebec City , in Canada, nella serata italiana che passerà alla storia per la prima vittoria di un azzurro in una classifica di specialità ... (oasport)

Gli agricoltori lanciano un avvertimento al governo : “Se non avremo risposte, i nostri trattori usciranno dal presidio e andranno liberi” per Roma . ... (ilfattoquotidiano)

La controversia sull’esenzione IRPEF per gli agricoltori ha acceso un acceso dibattito all’interno del governo italiano, mettendo in luce le ... (thesocialpost)

Non si placano le proteste dei pastori e agricoltori a Cagliari, da dieci giorni in presidio permanente nel porto del capoluogo sardo. Il messaggio è sempre lo stesso: se non ci sarà un incontro con ...Entra nel vivo la protesta dei trattori ...libera della città - un vero e proprio ultimatuma alla premier al ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida - e poi, in serata, la retromarcia con ...Intanto continua il braccio di ferro anche sulla partecipazione al Festival. " Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da domani, tutti i ...