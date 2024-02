Lollobrigida | “Il governo è con gli agricoltori” Assicurazione dei mezzi agricoli verso lo slittamento di 6 mesi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) «Stiamo con gli, chi sventola il tricolore non è mai un pericolo»: a dirlo in un’intervista al Giornale il ministro dell’Agricoltura Francesco. Proprio in queste ore è stato depositato in commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera un emendamento al decreto milleproroghe, firmato dal relatore Angelo Rossi (FdI), in accordo con il ministroche posticipa di seil’entrata in vigore dell’obbligo diper i. FdI presenta un emendamento nel decreto milleproroghe Viene così confermata la volontà di FdI, del ministero dell’Agricoltura e delMeloni, di voler continuare a sostenere il mondo agricolo attramisure di buonsenso e che farà il ...