Lo studio | da cefalea ad ansia sintomi Covid persistono a 18 mesi da infezione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) -, astenia, stanchezza, vertigini. Sono i principalifisici del Long, riscontrati a 18di distanza dall'. Sul piano psichico, invece, in diversi casi si registrano ancora, depressione, insonnia. Un quadro che emerge da un ampio, che coinvolge oltre duemila pazienti, avviato due anni fa dalla Fondazione Brf Onlus – Istituto per la ricerca scientifica in psichiatria e neuroscienze, come spiega all'Adnkronos Salute il neurologo e psichiatra Armando Piccinni, presidente della Fondazione e docente all'università Unicamillus. "Due anni fa abbiamo messo a punto - racconta Piccinni - un protocollo di, basato su una batteria di quesiti che ci ha permesso di raccogliere ...