Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 157 punti

Mercoledì sera, il presidente della China Securities Regulatory Commission, Yi Huiman, è stato sostituito da un ex presidente della Borsa di Shanghai ...Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,83%. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +154 punti base, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di generale aumento dei rendimenti sulla curva euro dopo che le ultime dichiarazioni ...