Liverpool | Klopp | «Cartellino blu? Non c’è mai una buona idea»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le parole di Jurgen, allenatore del, sulla possibile introduzione delnel calcio Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Burnely. L’allenatore tedesco si è espresso sulla possibile introduone delnel mondo del calcio. LE PAROLE – «Non sembra un’fantastica a prima vista ma in realtà non riesco a ricordare quando è venuta l’ultima fantasticaa questi ragazzi, se mai ne hanno avuta una».

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Burnley soffermandosi anche sull'introduzione del cartellino blu che vale l'espulsione ...