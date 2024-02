LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani quarta dopo quattro rotazioni della semifinale dal metro Bertocchi ultima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 9.11: Chiude molto bene Chiara, ottimo ingresso, punteggio di 63, totale di 302.10, è in testa! 9.11: Abbondante Oettinghaus che è eliminata con un ultimo tuffo da 45, totale di 241.35 9.10. Buon tuffo per Hentschel che ottiene 58.50, totale di 282.15 9.09: Abbondante in ingresso Ruiz, punteggio di 43.50, totale di 229.90 9.08: Un po’ scarsa la giapponese Enomoto che entra scasa, 49.50, totale di 282.40 9.07: Buona chiusura per la coreana Kim che ottiene 60, totale di 302.10 per un’ottima9.07: Non perfetto il tuffo di Vincent, punteggio di 55.50, totale di 280.90 9.06:chiude con un buon tuffo da 54, totale di 194.15, sarà eliminata 9.05. Qualche spruzzo di troppo per Papworth ...