LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani insegue dopo due tuffi nella finale dai 3 metri! Larsen e Giovannini in semifinale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 17.03: Molto bene la cinese Chang, punteggio di 72, 213,75 il totale 17.02: Non sbaglia Kim! Punteggio di 60, totale di 192.75 17.01: Buon tuffo di, qualche spruzzo, 63.55, punteggio di 171.55 17.00: Ottimo ingresso in acqua per Keeny, grande tuffo, 67.50, totale di 187.50 16.59: Abbondante con scodata per Vazquez Montano che totalizza 45, totale di 170.10 16.58. Sbvaglia anche Reid che sporca una buona gara fin qui, punteggio di 40.50, totale di 161 16.57. Sbaglia ancora Enomoto, punteggio di 43.50, totale di 143.70 16.56: Tuffo di qualità di Hentschel che totalizza 58.50, totale di 178.95 16.55: Abbondante Vincent che totalizza 55.50, totale di 172.50 16.54: Molto buono il tuffo di Bacon che totalizza 72, totale di 193.50 16.53: ...