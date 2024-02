LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani in finale con il terzo punteggio dai 3 metri! Bertocchi eliminata

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 9.23. Tra poco ancora Italia e gara molto importante perchè entrare in seminella piattaforma maschile vorrebbe dire andare a Parigi. L’appuntamento è per le 10.30, a più tardi! 9.22. Questa la classificadella semidei 3 metri donne: 1 CHN Yiwen CHEN 354.75 – 2 CHN Yani CHANG 332.25 22.50 3 KOR Suji KIM 302.10 52.65 3 ITA Chiara302.10 52.65 5 AUS Maddison KEENEY 294.80 59.95 6 MEX Aranza VAZQUEZ MONTANO 291.40 63.35 7 GBR Grace REID 283.80 70.95 8 JPN Haruka ENOMOTO 282.40 72.35 9 GER Lena HENTSCHEL 282.15 72.60 10 RSA Julia VINCENT 280.90 73.85 11 USA Sarah BACON 273.45 81.30 12 UKR Viktoriya KESAR 262.70 92.05 9.21. Dietro alla Cina c’è Chiara ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 8.26: sbaglia la cubana Ruiz, scarsa in ingresso in acqua, 28.50, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di tuffi di Doha - Il programma dei Mondiali di Doha - Il medagliere dei Mondiali di Doha 2024 - La presentazion ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO 11.31 La nostra Diretta LIVE si interrompe qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alle 16.30 per la ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...