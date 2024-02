LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani cerca la finale dai 3 metri | azzurri per il pass dalla piattaforma

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e streaming deididi Doha – Il programma deidi Doha – Il medagliere deidi Doha– La presentazione delle gare didi Doha – Le speranze di medaglia per l’Italia – Gli italiani a caccia deiolimpici in palio a Doha – I convocatiper Doha – La cronaca del Team Event – La cronaca della gara femminile da 1 metro – La cronaca della gara maschile da 1 metro – La cronaca del sincro misto– La cronaca del sincro maschile dai 3– la cronaca delladonne – La cronaca dellasincro ...

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...Continua l'avventura di Lorenzo Marsaglia ai Mondiali di Doha. L'azzurro si e' infatti qualificato per la finale della gara di tuffi da 3 metri.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00. per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani dalle 8.00 per la sesta giornata di gare al Mondiale di Doha. Buona serata 17.59: Ai ...