LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Giovannini e Larsen in zona semifinale dopo quattro tuffi dalla piattaforma! Pellacani in finale dai 3 metri! Bertocchi eliminata

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 13.32: Szombor-Murray è in testa con 361.55, terzo Kothari con 338.70 13.31. Male nel quinto tuffo l'azzurroche non va oltre i 54.40. Non è finita ma questo è un punteggio basso, totale di 305.50 13.28. Riparte forte Berlin Reyes che ottiene 74 punti al quinto tuffo ed è primo con 358.40 13.24. Cao, Sereda, Yang, Willars Valdez, Wiens, Williams ai primi postiè 13mo eè 18mo. Duealla fine 13.23. Yang sale al terzo posto con un quarto tuffo da 86.40, totale di 321.25 13.22: Ancora molto bene! L'azzurro ottiene 63.20 e risale ...

8.26: sbaglia la cubana Ruiz, scarsa in ingresso in acqua, 28.50, ... (oasport)

Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di tuffi di Doha - Il programma dei Mondiali di Doha - Il medagliere dei Mondiali di Doha 2024 - La presentazion ...17.47. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la settima giornata di gare a Doha. Buona serata! 17.46. Oro per la Cina con Wa ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...