LIVE Sci di fondo | 15km Mass start Canmore 2024 in DIRETTA | tra 15? al via la gara maschile Occhi puntati su Elia Barp

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 Elenchiamo i favoriti, dunque la squadra norvegese, presente a(CAN): Krueger, Nyenget, Amundsen, Golberg, Valnes e Toenseth. Potranno provarci per una top 5 anche gli svedesi Poromaa e Halfvarsson, oltre che Moch, Lapalus, e lo stesso. 20.25 Mancano circa 20? all’inizio della 15 chilometria tecnica libera con partenza in linea. Vi diamo appuntamento alle 20.45 con ladella, dovesi gioca un piazzamento nelle prime 10 posizioni. Chissà che il veneto non possa continuare a stupire! 19.29 Podio numero 110 (CdM, Mondiali e Olimpiadi) per Heidi Weng. 19.28 In difficoltà Caterina Ganz, che forse ha ...