LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti ai protagonisti della quarta serata

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma digiorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici –i vincitori e l’albo d’oro del– Il regolamento di: come funziona la gara –, i cachet e quanto guadagnano Amadeus, cantanti, ospiti e conduttrici –, i favoriti e le scommesse – Il programma di venerdì 9 febbraio: big in gara, presentatori, ospiti – Leprima– Leseconda– LeterzaBuonasera e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48: Alessandra Amoroso – “Fino a qui” 6.5: pezzo ‘amorosiano’ come non mai, che manderà in brodo di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.04: La Sad – “Autodistruttivo” 4.5: per chiudere in bruttezza la serata non c’era di meglio. I veri ... (oasport)

“Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci”. Con un attacco del genere poi è difficile recuperare. È l’ennesima canzone sulla fragilità e la necessità di convivere con limiti e ...E' bastato un attimo a Russell Crowe per prendersi il voto più alto della terza serata di Sanremo: 10. Non per il look, non per l'esibizione musicale, non per le risposte sul cinema. Ma per la battuta ...Sanremo 2024 è al giro di boa, con dati di ascolto in lieve calo rispetto allo scorso anno nella seconda serata (10 milioni 361 mila spettatori, con uno share del 60.1%.). «È un risultato clamoroso, ...