LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | Negramaro e Diodato illuminano la serata | i La Sad la chiudono…in bruttezza

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.04: La Sad – “Autodistruttivo” 4.5: per chiudere inlanon c’era di meglio. I veri padri del punk si ritroveranno in loro solo nelle creste, per il resto si dissoceranno scansando ogni possibile accostamento. 00.56: Sangiovanni – “Finiscimi” 4.5: una ballad sulla fine di un amore di disarmante banalità, dimenticabilissima. Certo cantare dopo la Mannoia lo fa sfigurare ancor di più, anche perché non mancano sbavature vocali. 00.50: Fiorella Mannoia – “Mariposa” 7: con ritmi latineggianti parla di donne libere e coraggiose, in un brano con arie ‘de andrèggianti’ che padroneggia e cavalca con la consueta, suprema classe. 00.23:– “Ricominciamo tutto” 8: nel prezioso scrigno di questa “Ricominciamo tutto” si cita Battisti ma ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48: Alessandra Amoroso – “Fino a qui” 6.5: pezzo ‘amorosiano’ come non mai, che manderà in brodo di ... (oasport)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Competizione accesa per i 15 artisti “annunciatori” e i 15 impegnati nella gara canora. Il bonus giornaliero è rappresentato da una matita, invito ad andare a ...Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento ...