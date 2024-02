LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | si entra nella fase calda dei preliminari del duo misto libero | Minisini-Pedotti assenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI08.16 Non perfetti i colombiani Cerquera Hatiusca/Sanchez, ma tanto è bastato per portarsi davanti a tutti. Il 29.7500 della loro routine, come grado di difficoltà, ha permesso loro di balzare al comando della classifica generale di questa routine con lo score totale di 181.7958. Ora sarà la volta di un’altra coppia di qualità, ovvero gli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna, che presentano una routine molto complicata visto il coefficiente di difficoltà (37.1500). 08.11 Come prevedibile, i serbi Jelena Kontic e Ivan Martinovic si portano al comando,classifica parziale, ottenendo lo score di 156.4125, con un coefficiente di difficoltà riconosciuto di 27.5750. La giuria non ha ravvisato errori. Adesso ...