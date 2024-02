LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | si comincia con il duo misto | assenti Minisini e Pedotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI7.34 l programma del libero non vedrà l’Italia ai nastri di partenza. Patrizia Giallombardo, come è noto, ha puntato su una coppia sperimentale, formata da Giorgioe Susanna, iscritta solo però nel tecnico. Niente Bel Paese, quindi, a contendersi le medaglie. 7.30 Nell’Aspire Dome sarà un day-9 molto importante per andare a definire non solo il quadro di chi vincerà le medaglie iridate, ma anche delle compagini che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi. 7.25 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella penultima giornata di gare deidela Doha! Si ...