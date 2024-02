LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia la finale del programma libero a squadre | l’Italia va alla caccia del pass olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI12.00 Tutto pronto per l’inizio delladela squadra, la prima formazione a scendere in vasca sarà il Kazakistan. 11.55 Ecco la lista di partenza della prova odierna. 1 Kazakistan 2 Brasile 3 Australia 4 Canada 5 Grecia 6 Israele7 Italia 8 Ucraina 9 Stati Uniti 10 Spagna 11 Giappone 12 Cina 11.50, invece, farà la corsa su Israele, Canada e Ucraina per la rincorsaquinta piazza. E’ unaimportantissima per la formazione azzurra. Quella di oggi è l’ultima prova valevole per conquistare ilper i Giochi Olimpici: la formazione del Bel Paese al momento sarebbe qualificata come quinta ...