LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Canada in testa nella finale del programma libero a squadre | attesa per l’Italia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI12.30 C’è una penalità per il. Le ragazze nordamericane si infilano in prima posizione con un totale di 263.3980, punteggio attaccabile dal. Ora spazio alla Grecia (difficoltà 45.1500). 12.27 Qualche imprecisione di troppo nei salti per le canadesi,per il punteggio. 12.24 Coefficiente di difficoltà di 47.6750 per le nordamericane. 12.22 Un basemark per l’Australia, ma le Wallabies riescono comunque a mettersi davanti al Brasile con un punteggio di 229.6751. Adesso però fari puntati sul, una delle avversarie delrincorsa al pass olimpico. 12.21 Esibizione discreta per l’Australia, le oceaniche ...