LIVE Italia-Romania 7-6 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | Settebello sconcertante | 4 rigori sbagliati!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.01 Gol di Fulea, rete in controfuga,7-6. 2.10 Gooooooooooooooool, Bruni, ottima dopo un grande palleggio,7-5. 3.39 Gol di Georgescu, ancora una superiorità numerica sfruttata,6-5. 4.00 Palo di Di Somma su rigore! 4.51 Goooooooooooooooool, Condemi, doppia finta e scarico in porta,6-4. 5.13 Gol di Neamtu, tiro da posizione defilata che beffa Del Lungo,5-4. 5.40 Tic para un gran tiro di Damonte. 6.25 Tiro di Fulea che finisce sul fondo. 7.39 Gooooooooooooooool, Di Fulvio, si fa trovare pronto davanti al portiere,...

L’assegnazione del gioco live online e del poker al Casinò di Campione sembra ormai alle porte. Secondo alcuni rumour per l’offerta dei tornei dal vivo ci sarà un’apertura a più brand e circuiti live.Quando si dice Live Casino oggi, ci si identifica per forza in Evolution ...perché ho visto e sono tuttora esposto a varie regolamentazioni in Europa e nel mondo, che quella italiana al momento ...Venerdì 9 agosto 2024 alle ore 21.00 il piazzale Foro Boario di Edolo (Brescia), in via Morino, ospita una tappa del tour RengaNek Live 2024 di Francesco Renga e Nek, nell'ambito del festival Valle ...