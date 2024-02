LIVE Italia-Romania 1-1 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | si parte!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.16 Gol di Fulea, arriva subito il pareggio rumeno,1-1. 6.38 Gooooooooooooooool, Di Fulvio, superiorità numerica sfruttata,1-0. 7.11 Prima parata di Del Lungo su Georgescu. 7.55 Inizia il primo quarto, palla all’! 09.55 Inni nazionali in corso. 09.50 Atleti che entrano in piscina. 09.45 Questo il roster della: 1 Tic, 2 Belenyesi, 3 Lutescum 4 Fulea, 5 Vranceanu, 6 Prioteasa, 8 Oanta, 9 Colodrovschi, 10 Georgescu, 11 Iudean, 13 Dragusin, 14 Neamtu, 15 Bota. 09.40 Dopo la sconfitta contro l’Ungheria ai rigori, il Settebello punta deciso al secondo posto nella sfida contro la. 09.35 Buongiorno e benvenuti alla sfida decisiva tra ...

