LIVE Irlanda-Italia 15-17 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | padroni di casa che provano a reagire

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55?- Meta ormai fatta per l’, ma il nuovo entrato Shehan perde il controllo del pallone nel momento di schiacciare. Pericolo scampato per l’, che riparte dalla mischia. 54?- Non rotola via il placcatore azzurro. Calcio di punizione per idi, che vanno in rimessa laterale. 52?-che si riversa all’interno dei 22ni dopo aver effettuato tre sostituzioni. 50?- Che brivido! Intercetto di McLaughlin che si invola in solitaria verso la meta. Scalabrin riesce ad evitare la marcatura avversaria a mezzo metro dalla linea. 48?- Rientra in campo Zucconi e dunque l’torna a giocare in parità numerica. 46?- Non rotola via il placcatore irlandese, c’è il calcio di ...