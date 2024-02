LIVE Irlanda-Italia 10-0 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | arriva la meta di O’Connell

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23?- Tutto facile per Murphy, che trasforma agevolmente la100. 22?-. Padroni di casa che giocano sul calcio di punizione e sfondano con il capitano0. 21?- Ottima ancora una volta la difesa degli azzurrini, che resiste ad un metro dallaportando poi l’esterno irlandese in rimessa. L’arbitro Rozier però redarguisce ora capitan Botturi. Sonoti ben due falli dell’in quest’ultima azione. 19?- Gran spinta della mischiana che obbliga gli avversari a giocare velocemente il pallone. 16?- Errore di Casilio, il cui calcio è sbilenco ...