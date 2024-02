LIVE Biathlon | Sprint femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | Tandrevold unica alternativa alle francesi

Leggi tutta la notizia su oasport

Dopo due poligoni è al comando Simon con 35?5 su Jeanmonnot e 54? su Hanna Oeberg 17.42 4 errori in piedi per Haecki-Gross. 17.41 Carrara paga 10? di ritardo agli 800 metri, molto meglio di Vittozzi e Wierer. 17.40 Anche Elvira Oeberg, come la sorella, sbaglia in piedi. 5/5 a terra per, che si porta al comando con 1?5 su Simon. Occhio alla norvegese… 17.39 5/5 per Lisa Vittozzi al primo poligono. Paga 25?5, è addirittura 16ma e dietro Wierer. 17.38 Braisaz, nonostante l'errore, ha solo 13? di ritardo da Simon dopo il primo poligono, se la gioca. 17.37 Un errore a testa per Hanna Oeberg (in piedi) e Braisaz-Bouchet (a terra). 17.37 Un errore in piede per Jeanmonnot. 17.36 Vittozzi non può accusare 26? dopo 1600 metri.