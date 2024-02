LIVE Biathlon | Sprint femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | quadripletta della Francia Vittozzi e Wierer in top10 con 0 errori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.29 “Sono abbastanza contenta, sugli sci mi sentivo meglio rispetto a dicembre e gennaio. Le francesi sono molto forti e avevano ottimi materiali. Contenta di aver fatto zero al poligono“, le parole di Dorothea. 18.27 I piazzamenti delle altre italiane: 37ma Comola (1) a 2’19?7, 45ma Carrara (4) a 2’31”. Entrambe si qualificano per l’inseguimento di domenica. 18.26 La classifica finaledei: Simon (, 0) 20’07?5 Braisaz-Bouchet (, 1) +4?9 Jeanmonnot (, 1) +40?8 Chauveau (, 1) +44?2 Bendika ...