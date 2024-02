LIVE Biathlon | Sprint femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | percentuali altissime al primo poligono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17.33 Wierer paga 28? da Lampic dopo 1600 metri. 17.33 Non sbaglia Elvita Oeberg, ma tempi di rilascio troppo alti. E’ quarta a 9? da Simon dopo il. La sensazione è che Simon, con 10 su 10, sia difficilmente battibile. 17.32 Bene Braisaz-Bouchet alintermedio, è seconda. 17.32 Partita Lisa Vittozzi. Doppio errore a terra per Lampic. 17.31 Wierer è ultima alintermedio, purtroppo non è una sorpresa. Paga 19? da Lampic in 800 metri. 5/5 per Knotten, che però è molto lenta. 17.30 Non sbaglia nessuno. 5/5 anche per Hanna Oeberg, che è dietro di 2?6 rispetto a Simon. 17.29 5/5 anche per Jeanmonnot. Paga 7?1 da Simon dopo il. 17.29 Non ha sbagliato ...