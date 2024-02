L’Italia dell’autonomia differenziata | la probabile mappa di domani assomiglia a quella dell’altro ieri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra gli aspetti negativitra le regioni, si afferma da più parti, ci sarà quello di renderesimile all’abito di Arlecchino: con tante tessere l’una diversa dall’altra, tenute insieme dallo spago. Si alimenterà la frammentazione, è il rischio, rendendo l’intero corpo nazionale più difficile da tenere unito e governare. Con questo elevando al massimo grado la confusione che già serpeggia all’interno di un Paese che tanto unito non lo è stato mai. Dunque, ci troveremmo di fronte a una miriade di leggi regolamenti e interpretazioni differenti tra di loro e tali da far impazzire chiunque avesse interessi in più parti dovendo sottostare a regole diverse a seconda dei territori. Una prospettiva che, a parte le conseguenze pratiche per chi dovrà sbrigarsela con questa eterogeneità, contrasta con ...