L’Isola dei Famosi | un altro concorrente contattato dall’America

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 9 febbraio 2024)deitornerà già in primavera, questo è ormai certo. Aleggiano però ancora situazioni abbastanza di mistero riguardo la sua conduzione e il cast che potrebbe prenderne parte. Intanto, iniziano a spuntare sul web e sui social i nomi dei possibili concorrenti che voleranno in Honduras. Dopo una rivoluzione in casa Mediaset e un velo d’incertezza da parte di Pier Silvio Berlusconi fino all’ultimo,deiha resistito alla tempesta. Il reality, infatti, tornerà in onda al termine del Grande Fratello, quindi già in primavera. Se però ancora aleggia un velo di mistero intorno alla possibile conduzione di Ilary Blasi non può dirsi lo stesso riguardo il cast dei futuri concorrenti del reality. Unpronto perdei ...