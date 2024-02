L' inverno bollente che sconvolge i campi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - L'manda la natura in tilt in una stagione che ha fatto segnare fino a ora una temperatura superiore di 1,7 gradi la media storica dei mesi del periodo 1991-2020, accompagnata da una preoccupante siccità. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Copernicus sulla base delle elaborazioni su dati nazionali Isac Cnr. Nel gennaio 2024 secondo Copernicus le temperature europee - sottolinea la Coldiretti - sono infatti variate da molto al di sotto della media in riferimento al periodo compreso tra il 1991 e il 2020 nei Paesi nordici a molto al di sopra della media nel sud del continente, come in Italia. Il caldo fuori stagione - sottolinea la Coldiretti - favorisce in tutte le piante il risveglio anticipato, e anche le fioriture anticipate come per le mimose in anticipo di oltre un mese rispetto alla data dell'8 marzo, con ...