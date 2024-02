L’iniziativa Il Lumezzane lancia l’Accademia Corsi online per i tesserati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilva oltre il calcio con il progetto “Noi ci teniamo”. Tre semplici parole che racchiudono l’identità del club bresciano, storicamente legato alle tradizioni del proprio territorio e oggi più che mai concentrato nel trasmettere valori non solo sportivi ma anche sociali. "Perché i ragazzi di oggi saranno gli uomini di domani e ci teniamo a fare la nostra parte". Sembra uno slogan perfetto per una campagna pubblicitaria ma le dichiarazioni del neo presidente Andrea Caracciolo sono il sunto della mentalità di una società abituata ad arricchire i ragazzi, prima con i valori umani che con quelli tecnici. "Rappresentiamo una comunità grande e orgogliosa ed il nostro settore giovanile. Nello specifico si tratta di un unico cammino incentrato su temi sociali e culturali rappresentante un unicum in Italia, che vedrà protagonisti non solo i ...