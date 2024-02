L’informativa di Tajani su Ilaria Salis è piena di contraddizioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se lo scopo era quello di chiudere le polemiche sul caso di, alloraalla Camera del ministro degli esteri Antoniosembra non essere riuscita nel suo intento. Questo perché il titolare della Farnesina nel suo atteso intervento ha detto tutto e il contrario di tutto, per giunta apparentemente contraddicendo le sue stesse dichiarazioni dei giorni scorsi. Che qualcosa non sia andato per il verso giusto lo dimostrano le continue interruzioni dell’intervento da parte dei deputati dell’opposizione e la conseguente reazione furiosa dei parlamentari della maggioranza che hanno costretto, in numerose occasioni, la vicepresidente della Camera Anna Ascani a richiamare all’ordine l’Aula. L’intervento diin Aula sul caso dinon ...