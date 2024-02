L’importanza dell’Azerbaigian va oltre il gas L’analisi di Tzogopoulos

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Con il 92% dei voti il presidente uscenteIlham Aliyev ha ottenuto il quinto mandato consecutivo alla guida del Paese. Un’era politica precisa, che coincide con gli interessi e le relazioni internazionali di Baku. Tra le altre cose l’Azerbaigian è pronto a mantenere il suo impegno di raddoppiare le esportazioni di gas verso l’Europa entro il 2027, come confermato dal presidente durante la cerimonia di inaugurazione del gasdotto di interconnessione Bulgaria-Serbia a Niš, in Serbia, lo scorso dicembre. Con la traiettoria attuale, Baku mira raggiungere i 20 miliardi di metri cubi di esportazioni di gas all’anno entro il 2027, un balzo significativo rispetto agli8 miliardi di metri cubi esportati nel 2021. Baku fonte affidabile La vittoria schiacciante di Aliyev alle ultime elezioni conferma la stabilità in un quadrante strategico ...