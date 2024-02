Lia Greco | chi è l’attrice e fidanzata del cantautore Fulminacci | ” Io e lei stiamo benissimo insieme”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Liaè ladi: oltre a essere un’attrice teatrale, ha anche lavorato ad una serie tv Netflix. Lia, ecco chi è ladiPh: DonnaPopLiaè ladel celebre. La ragazza ha 29 anni, abita a Roma, ed è un’attrice teatrale dove ha preso parte a diversi spettacoli tra cui il Cyrano de Bergerac al Teatro Eliseo. Lia ha avuto anche un ruolo nella serie tv Netflix Luna Nera. Su Fanpage Liaha raccontanto: Prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita. È un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul ...