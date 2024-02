Lewis Hamilton è come Schumacher | “Sono più simili di quanto si possa immaginare”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aldo Costa, che ha lavorato con entrambi, facendo un parallelo traha dichiarato che gli unici piloti ad aver vinto 7 titoli in Formula 1 hanno diversi punti in comune.

(Adnkronos) – The post Lewis Hamilton alla Ferrari , un vegano a Maranello – Ascolta appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano ... ()

Del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ne ha parlato anche Nigel Mansell , mito della Formula 1 e ultimo inglese, per ora, a guidare per il ... (fanpage)

Hamilton in Ferrari ma senza ingegneri Mercedes: ecco cosa vieta l'inglese a portarsi con sé i fidati Peter Bonnington e Andrew Shovlin ...L'amico a quattro zampe di Lewis Hamilton è una celebrity su Instagram e, proprio come il suo affezionato proprietario, è vegano.Cosa rappresenta l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari per Charles Leclerc Immaginate di essere Charles Leclerc e di scoprire che, nel 2025, il vostro compagno di squadra sarà Sir Lewis Hamilton. Qua ...