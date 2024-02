L’evento Torna il Viareggio | la D coi suoi migliori talenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Partirà lunedì prossimo il Torneo di2024, giunto alla sua settantaquattresima edizione a cui si affianca la quinta dellaWomen’s Cup. Il torneo maschile dedicato alle formazioni Under 18 si giocherà dal 12 al 26 febbraio, quello femminile dal 13 al 20 febbraio. La rassegna si aprirà con il giuramento d’apertura letto da Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, prima di Sassuolo-Galatasaray, gara d’apertura delin programma lunedì alle 15 allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago. In Toscana si presenteranno ventiquattro squadre maschili, nove italiane e quindici straniere, divise in sei gironi in cui le prime due e le dueterze accederanno agli ottavi. LaWomen’s Cup avrà invece quattro squadre al via in un raggruppamento nel quale le prime due ...