L’evento in programma il 26 marzo L’under 21 torna al Mazza | sfiderà la Turchia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sarà a Ferrara uno dei tre appuntamenti in regione con la nazionale di calcio, ospitando al21 per le qualificazioni del campionato europeo 2025. La notizia è stata data ieri dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, annoverando questo appuntamento tra i più rilevanti dell’anno e novità per l’intero territorio. Si giocherà il 26, dove allo stadiodi Ferrara arriverà la nazionale italiana under 21 che si dovrà sfidare con la formazione pari età della, incastonandosi tra l’appuntamento a Cesena del 22di Italia-Lettonia e la partita al Dall’Ara di Bologna il 4 giugno tra le nazionali maggiori di Italia e, amichevole pre-europeo per la formazione di Luciano Spalletti. Quello di Ferrara è uno dei 100 grandi ...