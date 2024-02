L’esodo dall’Istria | il rione di Borsano non dimentica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si celebra domani il Giorno del Ricordo, Busto Arsizio nonle vittime delle foibe e la tragedia deldi oltre 200mila italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Come ogni anno l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di iniziative, il programma ha preso avvio martedì 6 febbraio all Aula Tobagi presso l’Istituto Comprensivo Bossi con una tavola rotonda sulla tragedia delle foibe. Il prossimo appuntamento è per domani: alle 9 sarà celebrata la messa nella Chiesa SS Pietro e Paolo a, ilche in quegli anni lontani accolse molti esuli, quindi alle 9.45 nella piazzetta dedicata a don Emerico Ceci, a, l’omaggio alla statua di San Biagio, patrono degli esuli. Il programma proseguirà alle 10,30 al parco "Norma Cossetto" in via Foscolo, con i saluti ...