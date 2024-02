L' Eredità | Giuseppe fa «centro» per la seconda volta | vincita grossa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In attesa della penultima puntata di Sanremo, all'interno degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi si è celebrato un altro grande trionfo. Ancora unala Dea Bendata ha baciato l'attuale campionissimo de L'. Ma prima di arrivare al fatidico momento, in cui è stato vinto un montepremi da capogiro, il concorrente in questione si è dovuto misurare con degli avversari molto agguerriti. L', puntata 9 febbraio 2024: la curiosa coincidenza La puntata del 9 febbraio ha into ulteriormente le tasche di. Per il concorrente si è trattata della, arrivata a soli 3 giorni dalla precedente. Si può dire che la settimana della kermesse canora più famosa d'Italia stia portando fortuna al campione del momento. A ...