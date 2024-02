L’enigma del codice criptato | mistero risolto | è un poema molto hot

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Modena, 9 febbraio 2024 – 38g 62v pq2 e poi simboli strani, schiribizzi, geroglifici... Ildelvergato attorno al 1860 da Pietro Celestino Giannone, poeta e patriota risorgimentale (originario di Camposanto), ha resistito per un secolo e mezzo. "All’inizio pensavamo si trattasse di un testo legato alla Carboneria di cui egli aveva fatto parte, magari un messaggio rivolto alla società segreta", ammette Francesca Piccinini, direttrice del Museo Civico dove il fascicolo di ottanta fogli in pergamena è entrato già nel 1894, dono di Giuseppe Silingardi. Finché... "Una decina d’anni fa un amico mi ha inviato una copia di queste pagine e ho impiegato due settimane per scoprire il meccanismo delcon cui era stato compilato – sorride il matematico Paolo Bonavoglia, esperto decrittatore (suo nonno Luigi Sacco fu il guru ...