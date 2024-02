LEGO Fortnite | Tante novità e migliorie con l’aggiornamento 28 20

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Qualche giorno fa, Epic Games ha reso disponibile un nuovo e corposo aggiornamento per, il quale ha introdotto, come indicate sul sito ufficiale. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Il pugnale da caccia arriva inLa primarisiede nell’introduzione del pugnale da caccia, il quale ovviamente può essere recuperato in varie rarità: Pugnale da caccia comune (creabile presso i banchi da creazione di livello 1) Sblocca la ricetta del Pugnale da caccia aggiungendo un osso all’inventario. Pugnale da caccia non comune (creabile presso i banchi da creazione di livello 2) Sblocca la ricetta del Pugnale da caccia aggiungendo un’ambra intagliata all’inventario. Pugnale da caccia ...

Ieri sera Disney non ha solo annunciato all'improvviso l'uscita di un sequel cinematografico per Oceania ( Moana in originale) previsto per il prossimo novembre, ma ha anche rivelato di aver acquistat ...Il colosso dell'intrattenimento ha scelto Epic Games e Fortnite per dare vita a un nuovo mondo popolato da tutti i suoi personaggi e supereroi