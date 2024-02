Lega vuole vietare la farina di insetti nelle mense scolastiche Salvini | Meglio i prodotti italiani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 febbraio 2024) «Stop a cibi a base di farine di: un atto di salute e buonsenso». Non è difficile intuire l’autore di questa frase, ma nel caso aveste ancora dei dubbi: è sempre lui, il peggior food influencer d’Italia, il vicepremier Matteo. L’annuncio è arrivato su X (ex Twitter), con un post dellache dichiara di aver depositato una risoluzione perfatti con farine discuole. Contro il novel food «Altro che grilli o altre schifezze» continua«diamo da mangiare a ragazze e ragazzi i sanicoltivati dai nostri agricoltori e allevatori». Ci risiamo. Ecco che torna il leitmotiv del made ...