Le “Stelle di Broadway“ Arriva il musical americano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Approda domenica al teatro Donizetti, con "di", la grande tradizione del. Lo spettacolo è nato da un’idea dell’attore e regista Corrado Abbati e accompagna idealmente lo spettatore sui più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York, dove i sogni diventano realtà, dove si “canta sotto la pioggia“, si incontra “my fair lady“, ci si stringe “tutti insieme appassionatamente“ o ci si lascia trascinare da Ginger Rogers e Fred Astaire in uno scatenato tip tap. Le diverse estrazioni degli interpreti li hanno portati a fondere la propria esperienza con quella degli altri, creando una ricchezza di intenti, sfumature, che si riverberano in un amalgama ben riuscito. Il risultato è una sorprendente performance dove canto, ballo, musica, si fanno un tutt’uno. ...

Sabato 17 febbraio alle 21 arriva al Politeama di Bra "Stelle di Broadway", spettacolo nato da un'idea di Corrado Abbati che, un musical dopo l'altro, coinvolge gli spettatori in un viaggio tra i più ...