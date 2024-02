Le serie e i film Netflix più attesi di marzo 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Cosa dobbiamo aspettarci daè sempre più vicino e sono tantissime le novità seriali e cinematografiche cheha in serbo per il suo pubblico per il prossimo mese, alcune tra le più attese dell'anno. Per, infatti,si preannuncia un mese d'oro...

One Day è una storia d'amore tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls che è appena debuttata su Netflix in una nuova serie tv che ... (today)

Il 2024 è iniziato all’insegna dell’animazione in casa Netflix con la pubblicazione del film Orion e il Buio. Questo film targato Dreamworks però non riesce a sorprendere del tutto l’animo dello s ...Green Border (Zielona granica il titolo originale) è uno di quei film mossi da uno spirito politico e di denuncia che sanno parlare attraverso le immagini, per instillare una ribellione allo spettator ...Tra i vari oggetti della serie Netflix venduti c’è una replica della Jaguar ...Il ricavato servirà per finanziare ben 50 borse di studio alla National Film and Television School attraverso un ...