Le pubblicità di BMW e MG sono vietate in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arriva una notizia che ci confonde e allo stesso tempo ci sorprende: ledi BMW e MGstateine il motivo del divieto di questi spot pubblicitari è assurdo Il futuro del mondo dei motori ormaile auto elettriche, perfino Lamborghini rilascerà due auto elettriche entro il 2029. Questo è quello che vogliono fare anche BMW e MG, ma a quanto pare per l’non è così. Il Regno Unito, infatti, avrebbe emesso un nuovo avvertimento ai produttori di automobili per definire con chiarezza quando un veicolo è a zero emissioni. La Advertising Standards Authority avrebbe infatti vietato ledi BMW e MG perché ingannevoli. Secondo loro, infatti, questi spot avrebbero “tratto in inganno i clienti affermando che i loro ...