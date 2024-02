Le parole di Toscano I 30 punti di distacco? Sul campo non contano»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Il Rimini ha cambiato qualcosa nelle ultime partite, ha guadagnato in compattezza ma ha perso qualcosa in incisività". Bastano pochea Domenicoper fotografare il Rimini. Il tecnico del Cesena ricorda quello dell’andata, tritato dai suoi al ’Menuzzi’, e ha studiato quello della versione Troise. "Ho detto alla squadra che questa è la partita che può farci avvicinare di più all’obiettivo – spiega – Ci sono 30di differenza tra noi e il Rimini, ma in una partita del genere insi azzereranno". Insomma,ci va cauto perché conosce le insidie di un derby. Ma anche perché sa che il suo Cesena questa sera al ’Neri’ avrà qualche cerotto. Non ci saranno tra difesa e centroSilvestri e Varone, entrambi squalificati. Ma anche De Rose non è al meglio e non ...