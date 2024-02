Le pagelle di Sanremo 2024 | quarta serata | Lorella Cuccarini conquista l’Ariston

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladisi apre in maniera insolita. Fiorello fa irruzione sul palco del Teatro Ariston con un bomber nero e incappucciato per chiedere di poter usare il bagno. Amadeus, più divertito che spiazzato, lo introduce per la finale che prevediamo lunghissima, visti i tempi noti del mattatore siciliano, ma ladelle cover inizia con un volto a noi noto: il Principe Alberto di Monaco, che assiste allo spettacolo da uno dei palchetti. In aggiornamento

Nella quarta serata di Sanremo i riflettori sono puntati sui cantanti in gara, non solo per le loro canzoni, ma anche, come sempre, per i loro look. A dirigere i 30 artisti e gli altrettanti ...E' la serata delle cover. Ad affiancare Amadeus sarà Lorella Cuccarini, tornata a Sanremo dopo trentuno anni. Per l'occasione, la conduttrice televisiva, ballerina e ...È arrivata la serata più amata di Sanremo 2024 (oltre alla finale, s'intende) quella dei duetti. Oltre alla grande attesa per gli outfit Lorella Cuccarini, la domanda ...