Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2024 | live | The Kolors | ma Tozzi dov’è? voto 5 | 5; Annalisa | prova di forza 7

Ecco le nostre pagelle della terza serata di Sanremo 2024 , quella in cui Russell Crowe ha preso in giro John Travolta e la gag della sera prima e ... (movieplayer)

Amadeus apre la serata cover & duetti del 74esimo Festival di Sanremo con una giacca rosa shoking in pieno Barbie style. Se non avessimo la ... (ilfattoquotidiano)

Problemi anche durante l'incursione di Fiorello all'inizio della serata dei duetti, poco prima che Amadeus annunciasse il primo artista in gara che è Sangiovanni. Si tratta probabilmente di problemi ...Anche per questa 74^ edizione del Festival di Sanremo la serata del venerdì è riservata alle cover. Ai trenta partecipanti in gara era data facoltà di scegliere un brano nazionale o internazionale, de ...Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come foglie; poi nel 2010, vincendo il Premio della ...